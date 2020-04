Pasqua 2020, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco su Rai1: come seguirla, a che ora, canali, diretta streaming

E’ indubbiamente il momento più atteso dell’anno da il foltissimo universo dei credenti: la Santa Pasqua anche quest’anno, nonostante tutto, si terrà. in un clima surreale, triste, cupo, scandito dalle morti e dalla pandemia per il coronavirus, arriva nonostante tutto la Pasqua 2020 nella domenica 12 Aprile.

Come sappiamo, non si può partecipare perchè per via dell’isolamento della pandemia, dobbiamo stare a casa e tutte le liturgie e le celebrazioni pasquali sono pensate per non esser aperte al pubblico. Non fisicamente almeno.

Virtualmente tutti i credenti e i fedeli potranno assistere infatti domenica 12 Aprile alla Santa Messa per la Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco nella basilica di San Pietro che sarà però deserta.

Come fare per seguire la Messa di Pasqua 2020? E’ presto detto. Ecco tutte le indicazioni su canali e sulle modalità per seguire in Streaming l’evento religioso.

Pasqua 2020, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco: come seguirla, a che ora, canali, diretta streaming

Alle 10.50, su Rai1, avrà inizio la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione celebrata da Papa Francesco in una basilica di San Pietro vuota. Un evento molto molto particolare, unico nel suo genere, che però avrà una importanza ancora maggiore vista la situazione in Italia e nel mondo.

Alla luce della lontananza e della distanza tra le persone, sarà possibile seguire insieme, dalle proprie case la Santa Messa di Papa Francesco in diretta da RAI1 e anche in streaming.

Pasqua 2020: su Rai 1 La Santa Messa celebrata da Papa Francesco in radio: dove, orario, come ascoltarla

Inoltre la Santa Messa andrà in onda, sempre in diretta, anche in radio su Rai Radio1 all’interno del programma La Finestra su San Pietro dalle 10.55 alle 11.50. Alle 11.55, sempre in diretta su Rai Radio1 andrà in onda la Benedizione Urbi et Orbi impartita da Papa Francesco.

Diretta pure su RaiNews24 dalle 11 per la Santa Messa, il Messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro.

A seguire, dallo studio di A Sua Immagine con Lorena Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.