(Adnkronos) – Pasqua 2022, la Via Crucis torna al Colosseo per il Venerdì Santo. Lo rende noto il Vaticano. Dopo due anni di Via Crucis ridotta in piazza San Pietro a causa della pandemia, il rito per la Passione del Signore, presieduto dal Papa, in mondovisione il prossimo 15 aprile, tornerà al Colosseo.

La Via Crucis è una delle celebrazioni più importanti della Quaresima che vuole ricordare l’ultimo tratto del cammino, percorso da Gesù, durante la sua vita terrena.