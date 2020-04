Pasqua in lockdown, tutti i film, gli Speciali, gli approfondimenti e i riti religiosi da vedere Domenica 12 e Lunedì 13 in tv

Pasqua in lockdown, tutti i film, gli Speciali, gli approfondimenti e i...

Con la Pasqua in lockdown, in tv c’è la possibilità di distrarsi e sfuggire all’idea dell’isolamento con tanti film e produzioni di carattere religioso, e non solo, intorno alla figura di Gesù, adatti a tutti. Quali sono?

E presto detto. dai film su Gesù Cristo agli Speciali su interviste storiche come quella di Enzo Biagi, fino a commedie per Pasqua e Pasquetta, queste feste pasquali del 2020, che cadono nelle giornate di domenica 12 Aprile e Lunedì 13 Aprile da passare in lockdown, il piccolo schermo offre tanti momenti di unione.

Ecco una carrellata.

Pasqua, i film e gli eventi religiosi da vedere Domenica 12 e Lunedì 13 in tv sulla Rai

Dai programmi per le famiglie da vedere insieme sul divano alle serie, e i reality tv, passando per i tanti appuntamenti di carattere religioso. Ecco cosa vedere in tv.

A Pasqua, il 12 aprile, Rai1, oltre al tradizionale appuntamento dalle 10.50 con la Santa Messa di Pasqua da piazza San Pietro celebrata da Papa Francesco, con il Messaggio Pasquale e la Benedizione Urbi et Orbi , si potrà vedere in prima serata il film Jesus con Jeremy Sisto nei panni di Gesù. Nel cast anche Gary Oldman, Claudio Amendola, Debra Messing e Elena Sofia Ricci.

Nel pomeriggio di Rai2, aspettando Fabio Fazio e i suoi ospiti, c’è dalle 15.45 la maratona comica dei tre ‘Una notte al museo’, con mattatore Ben Stiller. Nel supercast, fra gli altri anche Robin Williams e Pierfrancesco Favino. Su Rai3 alle 13 sarà possibile rivedere lo speciale di Enzo Biagi Le Grandi Interviste – Papa Wojtyla: Appunti di un Prete Polacco, mentre in prima serata spazio all’action comedy fantasy Emoji con Shia Lebouf.

Pasqua 2020: la programmazione delle festività di Mediaset

Su Rete4 Gesù protagonista con due classici, Il re dei re di Nicholas Ray (21.20) e il musical Jesus Christ Superstar di Norman Jewison.

Su Canale 5 in prima serata la prima puntata della miniserie Il papa buono di Ricky Tognazzi con Bob Hoskins nei panni di Giovanni XXIII. Poi, segue la pellicola intramontabile con Alberto Sordi e Monica Vitti in Polvere di stelle.

Su Italia 1 in prima serata il primo episodio dell’ultima trilogia di Star Wars, Il risveglio della forza di JJ. Abrams (2015), con il ritorno di Harrison Ford e Carrie Fisher insieme ai nuovi buoni e cattivi, da Daisy Ridley a Adam Driver. A seguire Blade Runner di Ridley Scott.

Pasqua in tv: la programmazione degli altri canali

La7 ecco Le nuove avventure di pippi Calzelunghe, La storia Infinita e Rango, ein prima serata spazio al commovente War Horse di Spielberg.

Su Nove, da Fantozzi subisce ancora a Il tuo peggior incubo e nei viaggi gastronomici di Francesco Panella in Little Big Italy. In prima serata su Rai4, il fantasy russo Dragon è seguito dai serial killer di Criminal Minds.

Su Iris, alle 23.00, il capolavoro di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan. Invece Cielo punta su Lussuria di Ang Lee (21.15). Rai Movie su Operazione antifurto (12,15) e poi su Bud Spencer in Porgi l’altra guancia (19.30). Rai Premium tra i pomeriggi di sabato e domenica ripropone il Gesù di Zeffirelli.