Pasqua in tv, su Rai1 il film Jesus alle 21,25 oggi domenica 12 Aprile 2020: cast, la figura di Gesù, trama, anticipazioni

Nel giorno della Pasqua 2020 in prima serata su Rai1 arriva un film emblematico, evocativo, carico di significati religiosi e di messaggi e concentrato sulla figura di Gesù Cristo. Oggi, domenica 12 Aprile 2020 in occasione della santa Pasqua in prima serata dalle 21,25 arriva il film Jesus, che ovviamente racconta tutto su Gesù Cristo, dalla sua crescita umana fino al calvario della Passione con la crofisissione, la Resurrezione, in particolare, tutto quel che ha unito umanità e divinità nella sua figura carnale e spirituale.

Ecco la trama specifica, il cast, la regia e tutte le anticipazioni del film religioso che accompagnerà gli italiani nella serata della Pasqua 2020 nei giorni tristi della pandemia da coronavirus.

Pasqua in tv, su Rai1 il film Jesus alle 21,25 oggi domenica 12 Aprile 2020: di cosa parla il film

Alle 21.25, su Rai1, andrà dunque in onda il film Jesus. La pellicola è diretta da Roger Young nel 1999: nel cast Jeremy Sisto, Jacqueline Biset, Claudio Amendola, e Luca Zingaretti.

Al centro di tutto, ovvio, la vita di Gesù, in particolar modo letta tramite la sua umanità, la sua formazione religiosa passando per alcuni momenti cruciali, nel vero senso della parola, della sua vita terrena.

In particolare, i rischi delle tentazioni di Satana, la consapevolezza della propria figura, la presa di coscienza della sua missione. Un Gesù in grado di ‘sposare’ la propria umanità e la propria spiritualità in un tutt’uno.

Un Gesù che realizza miracoli, prega in modo nuovo, scopre e parla della volontà del Padre, e nello stesso tempo in cui respinge l’innamoramento di una donna, è anche in grado di affrontare una vita molto concreta e umana, nella quale mostra di saper scherzare con i bambini e con i discepoli, e che amare la vita è uno dei modi più corretti per approssimarsi al Signore.

Gesù compie l’esperienza della Croce, da figlio, e così accoglierà la volontà del Padre e scegliendo la via della morte per la salvezza di tutti, compirà il più grande gesto umanitario e spirituale al contempo.

Rai Premium: Gesù di Nazareth. Regia, cast, trama.

Tra gli altri appuntamenti con i film religiosi della Pasqua 2020 si ricorda poi alle 16 di Domenica 12 Aprile su Rai Premium le ultime due puntate dello sceneggiato “Gesù di Nazareth” di Franco Zeffirelli con Robert Powell, Olivia Hussey, Anne Bancroft, Yorgo Voyagis e James Farentino.

