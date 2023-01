Pasqualino Maione, la lotta del cantante di ‘Amici’ contro la meningite post covid

(Adnkronos) – Pasqualino Maione, cantante di ‘Amici’, è tornato sui social dopo 5 mesi per raccontare i suoi problemi di salute. “Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi – dice in un video – Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia”. Il ragazzo racconta di avere una patologia “che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo” ma “la strada è ancora lunga”. “Ce la faremo”, aggiunge subito dopo Pasqualino.

Il cantante aveva raccontato diverse settimane fa di aver preso il covid: “Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante: State attenti a questo maledettissimo COVID, io l’avevo sottovalutato , ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi”, si legge nel post su Instagram del giovane, terzo classificato nella settima edizione della trasmissione di Maria De Filippi.

Poi aveva aggiornato i suoi fan facendo sapere che “la situazione è risultata molto più seria di quanto io potessi pensare… purtroppo dopo il covid le mie condizioni si sono aggravate e sono dovuto restare in ospedale per curarmi da una brutta infezione che aveva colpito il midollo spinale e il cervello. (Le meningi). Per fortuna con una lunga terapia l’infezione sta andando via e piano piano sto migliorando. Dopo 2 mesi di ricovero domani finalmente ritorno a casa anche se sono debole e visibilmente dimagrito. La convalescenza sarà ancora lunga, ma ritornerò presto più forte di prima”. Un mese e mezzo fa l’ultimo video in cui ringraziava tutti per l’affetto dimostratogli e un aggiornamento sul suo stato di salute.