Pasquetta, 16.000 denunciati: è boom di infrazioni

L’invito a restare a casa durante i giorni festivi è stato accorato e unanime: “Sarà una Pasqua diversa”, aveva annunciato il premier Conte nel discorso del 10 aprile. Le restrizioni imposte riguardavano ovviamente anche i giorni di Pasqua e Pasquetta, di solito trascorsi dagli italiani all’aperto e in famiglia.

Non è stato possibile quest’anno, ma qualcuno ci ha provato lo stesso. A Pasquetta, infatti, sono stati addirittura 16.545 le persone denunciate per l’infrazione delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Dal Governo era stato annunciato l’interno di intensificare i controlli soprattutto nei giorni festivi per evitare fughe da città verso seconde case o altri centri abitati.

Il Viminale ha reso noto il numero dei denunciati e dei controlli esercitati nelle 24 ore di Pasquetta: 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali di cui 146 sono stati denunciati e addirittura per 63 è stata disposta la chiusura. Nonostante l’accorato appello in molti non hanno rispettato le restrizioni incappando in una salata multa.