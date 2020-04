Pasquetta 2020, il look e le idee per una gita fuori porta dentro le porte di casa: cosa mangiare, come vestirsi oggi 13 Aprile

Pasquetta 2020, il look e le idee per una gita fuori porta...

E’ arrivata la Pasquetta 2020, e la cosa che a molti italiani dispiace, in questo forzato isolamento, è quella di dover restare chiusi in casa e non poter fare le le classiche scampagnate.

Come abbiamo già visto però è possibile trovare soluzioni alternative e in barba al Coronavirus poter fare delle gite fuori porta… dentro (e dietro) le porte di casa. Come? Semplice. Anche la vostra pasquetta del 13 Aprile sarà indimenticabile, e in senso buono, se vi impegnate con ingegno e fantasia.

Basta avere il look e le idee giuste, il menù adatto e tanta fantasia: grigliate, salse barbecue, buon vino, uova di cioccolato e via ai picnic domestici anti-coronavirus. Siete pronti?

Se siete amanti delle passeggiate e delle gite di Pasquetta ma sapete che non potete spostarvi, che abbiate un giardino o un terrazzo o anche solo una finestra, prendete appunti e preparatevi per la vostra gita domestica. La cosa importante, quando si fa una gita, è prendere sole.

Ecco perchè, a seconda dell’esposizione di casa vostra, posizionate una bella tovaglia da picnic in direzione dei raggi di sole e riempitela di vettovaglie e di buone vivande.

Di norma, a pasquetta c’è anche un look di ordinanza. C’è chi ama i pantaloncini corti e le mezze maniche, chi la camice a quadri tipiche da gita fuori porta, e chi i fuseax e i pantacollant per poter essere pronti a qualche piccola attività fisica all’aperto.

Oppure, ci sono le classiche tute da gita e picnic, oltre ai look trendy, di tendenza, o lo stile glamour o i caratteristici maglioncini avvolti al collo, quando inizia a far caldo all’aperto e si resta in maniche di camicia.

Qualunque sia la vostra preferenza in fatto di look, una cosa non può mancare. Gli occhiali da sole.

Se hai l’abitudine del pranzo di lunedì di Pasqua con un pic-nic e grigliata, il menù per Pasquetta in casa potrebbe essere ancor più divertente se adattato alla casa, qualunque cosa tu voglia cucinare. Ma devi indossare degli occhiali da sole, allestire un tavolino e sedie o anche solo una tovaglia e stenderti e mangiare rilassandoti.

Ed ecco la Pasquetta casalinga. Magari se hai un giardino puoi allestire un ombrellone, spolverare il set del barbecue se hai la strumentazione adatta. Oppure puoi dedicarti a cucine alternative. Ma un’altra cosa non deve mancare: della buona musica.

Alza il volume del tuo stereo o smartphone, indossa un paio di occhiali da sole e goditi carne, insalate fredde e verdure fresche, lasagne e pastiere, torte di carota, formaggio e uova di ciccolata e colombe. Il picnic è servito. Al resto, spazio alle idee e fantasie: un pò di ginnastica, due calci al pallone se si ha un terreno, o qualche sfida ai videogame anche online. E poi una videochiamata coi parenti più stretti. Per essere insieme, anche se lontani.