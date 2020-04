Passeggeri Notturni, oggi venerdì 3 aprile alle 21.20 su Rai3: trama, cast, anticipazioni

Va oggi in onda su Rai3 Passeggeri Notturni, un film con Claudio Gioè e Nicole Grimaudo, tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio. Una avventura, quella di Rai3, che ha una radice precedente.

Dopo l’esclusiva su RaiPlay, la serie “Passeggeri Notturni”, ispirata dalle raccolte di Gianrico Carofiglio “Passeggeri Notturni” e “Non Esiste Saggezza”, è infatti divenuto un film a capitoli per la tv.

Andrà in onda in prima visione oggi, venerdì 3 aprile alle 21.20 su Rai3. Di cosa si tratta? Di cosa parla? E’ presto detto. Ecco tutte le anticipazioni su cast e trama.

Passeggeri Notturni, oggi venerdì 3 aprile alle 21.20 su Rai3. Ecco di cosa parla

In questa storia il protagonista è Claudio Gioè nei panni di Enrico, conduttore radiofonico di una trasmissione della sera in cui gli ascoltatori parlano delle proprie vicende personali e la cui vita verrà cambiata del tutto dall’incontro con una donna misteriosa, Valeria (Nicole Grimaudo).

Il film, per la regia di Riccardo Grandi, è diviso a capitoli – della durata di 90 minuti – e parla del tema della violenza sulle donne e della giustizia entrando nel merito delle scelte morali dei vari personaggi, interpretati da un ricco cast di attori.

Tra questi Gian Marco Tognazzi, Marta Gastini, Paolo Sassanelli, Alessandro Tiberi, Alessio Vassallo, e ancora Giampiero Judica, Ivana Lotito, Paolo De Vita, Caterina Shulha.

A fare da sfondo alla storia, c’è una Bari moderna, dove Enrico ogni sera, dal suo studio di registrazione, parla al pubblico con la sua voce carismatica, commentando le storie degli ascoltatori e scegliendo le canzoni più appropriate per far da colonna sonora ai racconti.

Vi è per esempio Sabrina (Marta Gastini), un’ascoltatrice fedele ma timida, la cui vita è molto dolorosa, o del fotografo Massimiliano (Alessio Vassallo) pentito della perdita di Laura (Caterina Shulha), una ragazza cieca conosciuta in aeroporto; e ancora, di Giovanni (Alessandro Tiberi) e del suo errore nell’aver giudicato uno sconosciuto Michelangelo (Paolo Sassanelli); o come la vicenda di Paola (Ivana Lotito) un’ex poliziotta che, dopo un caso delicato ha visto cambiare il corso della sua vita.

Anche quella di Enrico cambia del tutto quando un giorno, su un treno notturno, incontra Valeria. Ma il mattino seguente, di lei non c’è più traccia. Il mistero di Valeria si insinua nella vita di Enrico, i racconti in trasmissione sembrano parlargli di lei, gli riportano alla mente la loro conversazione accennata.

Nel frattempo Enrico riceve la visita di Nicola (Gian Marco Tognazzi), un amico poliziotto, che sta indagando su un caso di suicidio di una ragazza trasferitasi a Bari: si tratta di Sabrina, quella stessa ascoltatrice che aveva raccontato ad Enrico il suo dolore e che lui aveva spronato a reagire.

Preda del senso di colpa, Enrico va al funerale ed è lì che, incredibilmente, si trova davanti Valeria, e fa una scoperta assurda.

