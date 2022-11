Pastorella: “Europa luogo corretto per regolamentazione del metaverso”

(Adnkronos) – A margine dell’evento di lancio di Festival Futuro 2022, organizzato da Altroconsumo, hanno parlato Giulia Pastorella, politica ed esperta di Public Affairs, e Federico Cavallo, responsabile Public Affairs & Media Relations di Altroconsumo. Focus su una possibile regolamentazione europea e sull’utilità del metaverso.

Il digitale, dalla sua comparsa ad oggi, ha fortemente cambiato il mondo in cui viviamo. Questo quanto emerge dal panel intitolato “Il cittadino e la sfida del digitale 3.0: consumi, cultura, relazioni e società” che ha aperto l’edizione 2022 di Festival Futuro. Un’edizione innovativa che si è svolta sia in presenza, al Meet Digital Culture Center di Milano, ma anche live sul Metaverso di Altroconsumo. Il metaverso, ad oggi, non è ancora stato regolamentato, ma secondo quanto affermato da Giulia Pastorella, politica ed esperta di Public Affairs, sarà l’Europa l’ente che presto regolamenterà questo nuovo grande mondo: “L’Europa è il luogo deputato per sviluppare le regolamentazioni su tutte le tecnologie. Lo stiamo vedendo adesso con l’intelligenza artificiale e l’Ia Act, l’abbiamo visto con la cyber security nel contesto della Nist, l’abbiamo visto nelle piattaforme social nei Digital Services Act. Quindi sicuramente l’Europa è il luogo corretto perché sarebbe inutile farlo a livello nazionale visto che ovviamente il digitale non si ferma ai confini”.

Un aspetto fortemente voluto dall’organizzazione è stato proprio il ruolo di questo nuovo scenario, come dichiara Federico Cavallo, responsabile Public Affairs & Media Relation Altroconsumo: “Il confronto di oggi prosegue su un nuovo spazio di metaverso che noi di Altroconsumo abbiamo voluto aprire proprio per aumentare la possibilità delle persone di interagire con tutti i nostri contenuti, di poter approfondire e di farsi la loro opinione su tutti i vari aspetti”.