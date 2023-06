“Patata bollente” – Giarrusso (Pe): “Condanna a Libero per aver diffamato Virginia Raggi, attaccata perché scomoda”

“Finalmente è arrivata la sentenza di appello per il vergognoso articolo di Libero del 2017, che definiva Virginia Raggi ‘patata bollente’. Vittorio Feltri non è nuovo ad attacchi contro le donne, contro i meridionali, contro gli omosessuali. Ora lui e Pietro Senaldi sono stati condannati per diffamazione a mezzo stampa e dovranno pagare una multa di 16mila euro“.

Lo scrive su Facebook l’eurodeputato Dino Giarrusso, che spiega: “Virginia Raggi è una mia amica, lo sarà sempre. Ho sempre sostenuto la sua coraggiosa azione di pulizia al Comune di Roma, che ha avuto contro pregiudizialmente quasi tutta la stampa italiana. Come, del resto, ho avuto la stampa contro anche io. Forse quelli che sono veramente ‘contro’ li riconosci da come vengono trattati dai giornali. Non è un caso se, quando era sindaca di Roma, Virginia Raggi è stata attaccata in ogni modo. Era scomoda, dava fastidio al sistema e per questo i giornali l’hanno massacrata. Non critiche politiche, ma attacchi personali, offese, intimidazioni, articoli atti a infangare e screditare la donna, prima che la sindaca. Quello non è e non sarà mai giornalismo”.

Aggiunge Giarrusso: “Sono contento per Virginia, una donna coraggiosa e onesta, che merita questa vittoria. Si tratta di una vittoria di tutte le donne che sono state insultate da quel titolo osceno. E una vittoria della verità: questa sentenza ci conferma quanto di buono è stato fatto da Virginia Raggi come sindaca, nonostante il fango e le menzogne rilanciate a media unificati in quei 5 anni. Anche se in ritardo, giustizia è stata fatta“, conclude Giarrusso.

Max