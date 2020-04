Patricia Millardet, morta l’attrice nota per il ruolo di giudice Silvia Conti ne “La piovra”

Morta Patricia Millardet. L’attrice francese, nota per il suo ruolo nel film “La Piovra” dove ha interpretato la giudice Silvia Conti, aveva 63 anni. Il decesso è avvenuto oggi pomeriggio all’ospedale San Camillo di Roma. La Millardet era ricoverata in ospedale già da giorni e oggi, 13 aprile, è morta per una crisi cardiaca. Patricia Millardet si trasferì in Italia negli anni ’80, gli ultimi anni della sua vita li passo a Castel Gandolfo, in provincia di Roma.

Morta Patricia Millardet: chi era l’attrice francesce

Patricia Millardet nacque a Mont-de-Marsan, nella regione della Nuova Aquitania nel 1957. È nota al grande pubblico per il suo ruolo ne ‘La piovra‘, tra il 1989 e il 2001 dove vestiva i panni del magistrato Silvia Conti. La sua carriera da attrice iniziò con una comparsata nel film ‘Il tempo delle mele 2‘ nel 1982. Successivamente partecipò al set del film di Carlo Lizzani ‘Assicurazione sulla morte‘ (1987). Nel 1990 ha recitato in ‘Il sole anche di notte‘ di Paolo e Vittorio Taviani. Più di recente Patricia Millardet comparì nella fiction di Canale 5 ‘Il bello delle donne‘, dove interpretava il personaggio di Angelina Brusa.