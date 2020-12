Patrick Zaki in carcere per altri 45 giorni

Patrick Zaki, studente egiziano iscritto all’Università di Bologna, resterà in carcere per altri 45 giorni. Lo ha deciso il giudice della terza sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 7 dicembre, in seguito all’udienza di ieri. La decisione è stata resa nota su Twitter dall’organizzazione non governativa Eipr.

“Il terzo circuito (terrorismo) della Corte penale ha deciso di rinnovare la detenzione del nostro collega Patrick George Zaki, ricercatore presso l’Iniziativa egiziana, per un periodo di 45 giorni.”

Patrick ha 28 anni e si era trasferito a Bologna circa un anno fa per frequentare un master in gender studies. È stato arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio mentre tornava dall’Italia per una breve vacanza. In Egitto è accusato di propaganda sovversiva e diffusione di notizie false. “Decisione sconcertante”, ha detto all’Ansa il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury. “È il momento – ha proseguito – che ci sia un’azione internazionale promossa e guidata dall’Italia per salvare questo ragazzo dall’orrore del carcere di Tora”.

Mario Bonito