Patrimonio, Meleo-Festa (M5S): “Bocciata delibera su riqualificazione ex Mercato dei Fiori: maggioranza senza più visione né prospettiva

“La maggioranza ha bocciato la nostra delibera di iniziativa consiliare sul progetto di riqualificazione dell’ex Mercato dei Fiori di via Trionfale nel Municipio I, il cui manufatto il 4 ottobre del 2022 aveva subito il crollo di una parte del solaio portando all’inevitabile interdizione dell’edificio e al trasferimento degli operatori nel Centro Carni.

Nonostante le promesse della maggioranza del Municipio I, allo stato attuale l’immobile è vuoto e a rischio di situazioni di illegalità, togliendo spazio a opportunità di riutilizzo collettivo e posticipando l’avvio di quella che è un’ipotesi di progetto che chissà se mai sarà realizzata. Infatti, a circa un anno e 3 mesi dalla chiusura appare chiaro come la maggioranza non abbia ancora idee chiare su come usare questo spazio. Tanto che si stanno occupando soltanto di realizzare una guaina per evitare infiltrazioni, per un importo di circa 280.000 euro.

Per il resto appare chiaro come non ci sia progettualità di coinvolgere i cittadini nelle decisioni sulla futura destinazione dell’immobile, e a eccezione di un incontro fatto oramai a fine 2022, i cittadini non hanno più notizie su nulla. Al I Municipio si sono addirittura limitati a invitare in commissione Lavori pubblici chi vuole suggerire cosa farne dell’edificio: e questa la chiamano partecipazione? Suggeriamo di prendere spunto dai processi partecipativi – come piazza dei Navigatori o i bilanci partecipativi – realizzati durante l’amministrazione M5S”.

Così in una nota congiunta la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo e la capogruppo del M5S in I Municipio Federica Festa.

