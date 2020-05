Patrizia Trono Over: età e vita privata della dama di Uomini e Donne

Dopo il ritorno al formato originale, Uomini e Donne ha ricevuto un’ondata di nuovo entusiasmo che nelle due settimane di corteggiamento a distanza si era un po’ affievolito nei telespettatori. Nuovi e vecchi protagonisti hanno aizzato l’interesse del pubblico ora incollato allo schermo per conoscere le novità su storie e conoscenze.

All’interno dello studio di Uomini e Donne, nel corso del Trono Over, una nuova dama è riuscita a far parlare di sé per il suo aspetto fisico che non lascia indifferenti e per la conoscenza che sta maturando con Alessandro S. Stiamo parlando di Patrizia, la bella dama di cui non si conosce ancora molto ma che farà molto parlare di sé.

Patrizia, quanti anni ha

Partiamo dall’età di Patrizia, seppur non lo abbia dichiarato nel programma alcune indicazioni portano a pensare che la dama abbia 50 anni. Ancora non si conosce il suo passato e il suo lavoro, ma in trasmissione ha ribadito più volte di essere alla ricerca di un uomo vero del quale innamorarsi.

Finora la dama ha avuto modo di conoscere Alessandro S., col quale sembra essere nata una bella sintonia, come hanno affermato gli stessi protagonisti, che hanno rivelato di aver passato due ore insieme magnifiche, motivo per cui la loro conoscenza molto probabilmente andrà avanti anche nelle prossime settimane.