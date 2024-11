‘Patto per Montespaccato’, firmato l’accordo di cooperazione

Oggi, presso la sede del Ministero per lo Sport e i Giovani, è stato firmato il “Patto di Quartiere per Montespaccato”, un’iniziativa promossa dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Asilo Savoia” per garantire il proseguimento e la crescita del progetto “Talento & Tenacia” nel quartiere romano. L’accordo nasce anche in risposta all’atto intimidatorio verificatosi lo scorso agosto presso l’impianto sportivo confiscato alla criminalità e dedicato a Don Pino Puglisi.

Cos’è il “Patto di Quartiere per Montespaccato”

L’accordo, che avrà una durata triennale, si basa su un approccio collaborativo tra tutte le parti coinvolte. Partendo da un’analisi approfondita delle iniziative già in corso nel territorio, il patto mira a rafforzare e ampliare il lavoro svolto dall’Asilo Savoia dal 2018, creando una rete di interventi che risponda in modo concreto alle necessità della comunità di Montespaccato.

Al centro del “Patto di Quartiere” c’è l’esperienza di “Talento & Tenacia”, un progetto che utilizza lo sport come strumento di inclusione e crescita sociale. Grazie a questo programma, l’impianto sportivo di Montespaccato, un tempo simbolo del controllo della criminalità, è diventato un luogo di aggregazione e sviluppo per i giovani del quartiere.

All’appello del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, hanno risposto numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e il Commissario straordinario dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari. La firma è stata guidata da Massimiliano Monnanni, Presidente dell’ASP Asilo Savoia, promotore del progetto.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ha dichiarato: “L’obiettivo di questo accordo di cooperazione è quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita a Montespaccato, rilanciando la sfida di recuperare spazi occupati dalla criminalità per affidarli alla socialità e alla legalità. Possiamo e dobbiamo alimentare la fiducia e la speranza della cittadinanza per una società a misura di persona, a dimensione umana, che rispetti le regole e promuova il benessere sociale, anche attraverso lo sport, ispirati dagli indirizzi del settimo comma dell’articolo 33 della nostra Costituzione. E questo accordo è una straordinaria occasione che il Governo vuole valorizzare e promuovere, una buona causa da servire insieme ad altre Istituzioni. Da parte nostra non mancherà il supporto necessario per la riqualificazione dei luoghi perché possano essere gestiti a beneficio del bene comune. Il frutto di questo lavoro di squadra, ognuno nel proprio ruolo, sono certo porterà alla sconfitta della marginalità sociale e della criminalità che la sfrutta, in un territorio che ha voglia di liberazione”.

Ha aggiunto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “La presenza, oggi, di tutte le Istituzioni rimarca la profonda volontà di sottolineare l’importanza di ciò che andremo a realizzare insieme all’Asp Asilo Savoia della Regione Lazio. Non esistono differenze politiche davanti a sfide enormi come quelle del recupero della legalità in zone importanti della Capitale e della Regione. L’accesso allo sport rappresenta una priorità e una sfida che abbiamo condiviso, per garantirne il diritto a chi ha difficoltà di praticarlo, consegnando cittadini presidi – anche valoriali – fondamentali per la nostra comunità. Questo è il significato profondo delle Asp. Asilo Savoia sta producendo, infatti, risultati dall’impatto sociale enorme ed è compito della Regione e delle Istituzioni tutte sostenere progetti come questo, soprattutto in zone difficili della città di Roma e della Regione. Montespaccato diventerà un presidio importante di legalità”.

Ha concluso Gualtieri: “La firma del patto di comunità per Montespaccato è un segnale di grande forza morale, politica e istituzionale. Con questo accordo assicuriamo lo sviluppo del programma dell’Asp Asilo Savoia “Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità” a Montespaccato e mostriamo alla città le potenzialità di un’ampia collaborazione tra soggetti e istituzioni diverse, che insieme possono produrre risultati incredibili: dalla riqualificazione delle strutture sportive fino alla promozione di iniziative imprenditoriali e di inserimento nel mondo lavorativo. Roma Capitale è pronta a fare la sua parte insieme a tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, che ringrazio, perché quando si è uniti si è più forti”.