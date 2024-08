Paulo Dybala resta alla Roma. A dare la sorprendente news di calciomercato è lo stesso argentino dal suo profilo Instagram. “Grazie Roma… Ci vediamo domenica”, posta Dybala.

Il 31enne ha rifiutato l’offerta dell’Al Qadsiah rinunciando al ricchissimo ingaggio proposto dal club arabo Dybala avrebbe percepito 75 milioni in 3 anni. Ora, l’argentino rimane a Roma ed è a disposizione per la gara con l’Empoli, domenica per la seconda giornata di campionato.

aggiornamento ore 1.13

Il post dell’argentino viene seguito da migliaia di commenti. La moglie del calciatore, Oriana Sabatini, condivide il messaggio aggiungendo un’emoticon in lacrime e i cuori giallorossi. “Per chi non ha capito la joya rimane con noi”, scrive dal canto suo Leo Paredes, centrocampista della Roma, sui social. Matias Soulé, ex giocatore della Juve che ha raggiunto Dybala a Roma, pubblica una foto insieme alla Joya in campo con un’emoticon le lacrime e i cuori giallorossi.

aggiornamento ore 11.11