Paura e allarme in volo AirItaly da Olbia a Roma: rientro a Olbia e ispezioni. Cosa è successo

Una situazione allarmante, paura e attimi di ragionevole panico. E’ successo durante un volo aereo per quanto riguarda un volo della compagnia AirItaly da Olbia a Roma. Che cosa è successo?

In pratica si è sentito odore di bruciato, ed è scattato l’allarme nell’aereo AirItaly diretto da Olbia a Roma. Il mezzo aereo è stato fatto rientrare in scalo a Olbia, e sono scattate subito le ispezioni di rito.

Paura e allarme in volo AirItaly da Olbia a Roma: cosa è successo

Un intenso odore di bruciato nella cabina passeggeri ha fatto scattare l’allarme sul volo Air Italy IG1113 da Olbia a Roma delle 19:55 di ieri sera, con a bordo un centinaio di viaggiatori.

Le informazioni pervenute in tempo reale hanno parlato di “nessun fumo e nessuna spia accesa”, anche in base a quanto specificato dalla compagnia aerea sardo-qatariota: si è trattato, come viene reso noto, di “un problema tecnico poco dopo il decollo, segnalato dagli stessi passeggeri”.

Di conseguenza è stato imposto il rientro dell’aereo nello scalo precedente, senza far scattare la procedura per l’atterraggio di emergenza. Messi in allerta subito, i vigili del fuoco, del resto non sono dovuti intervenire.

L’aereo è atterrato senza problemi ed è stato subito completamente ispezionato prima di tornare in servizio. Si tratta di operazioni, queste, che impongono dei tempi ben precisi, e che evidentemente vanno a ricadere sulla operatività dei collegamenti di Air Italy, che intanto ha deciso di ricollocare i passeggeri in altri voli.