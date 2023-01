Pd, Bonaccini: “Aumentare buste paga e lottare per sanità pubblica”

(Adnkronos) – “La stragrande parte delle persone che incontro mi pongono due problemi: i redditi, va tagliato il costo lavoro per aumentare le buste paga, e la sanità pubblica. Dobbiamo discutere su questo”. Lo ha detto Stefano Bonaccini all’Assemblea del Pd. “In giro per l’Italia sto trovando una risposta che non mi aspettavo – aggiunge -. E ora mettiamoci tutta l’energia di cui siamo capaci e se perderò mi metterò a disposizione di chi vince”.

“Dobbiamo lottare per la sanità pubblica. In tanti che hanno votato destra, quando percepiranno che i deboli sono quelli che rischiano di soccombere potrebbero tornare a interessarsi a noi”. Per le elezioni in Emilia Romagna “parlavo con un elettore che ha capito che quelli di Salvini portavano il modello lombardo, per metà privato, mi disse che aveva il timore che se fossero arrivati gli altri la sua famiglia non avrebbero potuto avere accesso alla sanità, che è stata buona e gratuita – ha aggiunto il candidato alla segreteria -. Con quel leghista non abbiamo parlato di alleanze ma di problemi materiali, non è diventato di sinistra ma ha deciso che metteva il suo destino nelle mani di chi pensava essere più affidabile. Facciamo questa battaglia anche sulla scuola”.