Pd chiede dimissioni La Russa e Rauti dopo post su nascita Msi

(Adnkronos) – “Solo qualche giorno fa hanno giurato sulla Costituzione antifascista ed ora esaltano fondatori, nascita e storia del Msi. Isabella Rauti e Ignazio La Russa sono incompatibili con i loro ruoli di governo e istituzionali. Una deriva culturale inqualificabile. Dimissioni!”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Stefano Vaccari.

Il presidente del Senato aveva pubblicato un breve post su Facebook, con tanto di manifesto del Msi: “Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano in Sicilia e che scelse con il MSI per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana”, ha scritto la Russa. Sempre su Facebook, Rauti ha ricordato l’anniversario del Msi rilanciando una vecchia foto del padre, Pino Rauti, parlando di “radici profonde” che “non gelano mai”.