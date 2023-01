(Adnkronos) – La Commissione nazionale per il Congresso, presieduta da Silvia Roggiani, ha approvato il logo delle primarie per l’elezione del nuovo segretario nazionale. Un logo per promuovere le elezioni aperte a elettrici ed elettori che si svolgeranno il 26 febbraio, dopo la prima fase congressuale dedicata a iscritte e iscritti nei circoli. Nel logo, oltre alla data del 26 febbraio, appare scritto in evidenza ‘Primarie per il nuovo Partito Democratico’.