Pd, Letta: “Discutiamo di tutto ma simbolo rimanga com’è”

(Adnkronos) – “Discuteremo di tutto nel percorso costituente ma amo questo simbolo, sono perché il simbolo rimanga così com’è perché racconta il servizio fatto all’Italia”. Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

“Far nascere il Pd è stato un grande successo: è stata, è e sarà una storia positiva per il Paese”ha sottolineato, aggiungendo: “Dobbiamo parlare di futuro, voglio proporvi un ragionamento sul futuro. Questa Direzione parla al futuro”.

“C’è solo un partito che ha vinto le elezioni, Fratelli d’Italia. Per il resto sono state raccontare delle bugie”, ha detto quindi, ricordando che “la prima vita del Pd è stata di opposizione, lo dico per chi ci accusa di essere stati sempre al governo, e abbiamo mandato a casa il governo Berlusconi dopo tre anni di forte e dura opposizione. Da quella esperienza è nata la capacità pugnace del nostro partito”.

“Siamo stati gli unici a costruire un progetto elettorale in alternativa alla destra. Non è stato vincente ma gli elettori ci hanno chiesto di costruire questa alternativa. E’ un mandato per il futuro”, ha affermato ancora Letta.

“Sulle donne il fallimento della nostra rappresentanza è chiaro ed evidente, rispetto al quale non ho molto da aggiungere. Questo rappresenta il senso di un partito che non ha compiuto il salto in avanti necessario”, ha affermato senza mezzi termini. E ha aggiunto: “Rispetto alle scelte che avremo davanti in Parlamento non è possibile tornare indietro rispetto alla necessità di avere capi gruppi parlamentari di rappresentanza femminile, rispetto alla necessità di mandare un messaggio con un governo per la prima volta guidato da una donna”.