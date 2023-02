Pd, Renzi: “Avevano me e Calenda, ci hanno scambiato con Twingo”

(Adnkronos) – “Nel Pd avevano me e Calenda. Avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, citando l’ultimo brano di Shakira, durante l’evento elettorale del Terzo Polo a Milano per supportare la candidatura di Letizia Moratti. Il riferimento era a “Goffredo Bettini che dice che bisogna recuperare la rivoluzione d’ottobre”, alla “più giovane deputata che dice che bisogna recuperare la figura di Lenin” e a “Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo”. “Avevano noi due (io e Carlo Calenda) che parlavamo di industria 4.0 e lavoro. Hanno scelto la rivoluzione d’ottobre per far entrare Giarrusso. Per dirla con la filosofa moderna, avevano una Ferrari, hanno preso una Twingo”.