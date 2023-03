Pd, Soumahoro: “Schlein benvenuta come chiunque ha a cuore il lavoro”

(Adnkronos) – “Elly Schlein? Le ho mandato subito un messaggio di auguri”. Così all’AdnKronos il deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro, per il quale la Schlein è benvenuta, così come chiunque prenda impegni sul tema del lavoro. “Ieri eravamo qui con gli operai della Whirlpool – dice Soumahoro -, c’è una situazione molto delicata sulla quale chiedo, a chiunque, di dare una mano. Perché il pilastro della nostra Repubblica è il lavoro. Avevamo detto che avremmo portato gli operai in Parlamento, questo significa portare in Parlamento il tema. Parliamo di una situazione che investe tutto il Paese: parliamo di giovani, partite Iva, disparità salariale, tema per cui non dovremmo aspettare ogni volta l’8 marzo… Verso chiunque voglia impegnarsi su questi temi c’è la massima disponibilità”.