Pd, trattative in corso su regole primarie

(Adnkronos) – Incontri bilaterali, contatti. A poche ore dalla Direzione Pd al Nazareno sulle regole delle primarie sono in corso trattative per cercare di trovare una soluzione unitaria. A dividere il nodo del voto online, su cui insiste l’area Schlein. “Perché aver paura della partecipazione?”, dicono dalle parti di Schlein. Ma resta il no del fronte Bonaccini e De Micheli a cambiare, di nuovo, “le regole in corsa”.

Dunque, si riferisce, non ci sono passi avanti per il momento dopo la rottura ieri in serata al tavolo degli ‘sherpa’ dei 4 candidati alla segreteria. “La giornata si è aperta su posizioni distanti”, dicono all’Adnkronos fonti vicine al dossier. La trattativa prosegue. Il tempo stringe per evitare una “lacerazione”, come ha detto ieri Enrico Letta. Sarebbe “una spaccatura da sciagurati”, hanno rimarcato ieri in serata dal fronte Bonaccini. La Direzione è convocata alle 12.30.