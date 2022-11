Pd vs Calenda: “Ha chiesto voti per Draghi, li usa per Meloni”

(Adnkronos) – “Calenda ha chiesto voti per Draghi, li usa per fare la stampella al Governo di destra di Giorgia Meloni. È triste dover dire ‘lo avevamo detto’”. Così in un tweet Anna Ascani, vicepresidente del Partito Democratico dopo l’incontro “positivo” tra il leader di Azione e la presidente del Consiglio oggi a Palazzo Chigi.

Ma a stretto giro arriva, sempre via Twitter, la replica del leader di Azione: “Anna, sei la vicepresidente di un grande partito, non scrivere bambinate. L’opposizione si fa in due modi: rincorrendo 5S e Landini a chi fa prima una manifestazione o spiegando nel merito (e a saldi invariati), come faresti tu la legge di bilancio. Scelte entrambe legittime. Unica cosa se posso – aggiunge l’esponente del Terzo Polo – cercate di unificare le manifestazioni perché il traffico a Roma è già un gran macello. E alla fine per dire no e basta, i distinguo sono piuttosto inutili”.