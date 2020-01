Sta per arrivare il tanto atteso Pechino Express 2020, e tra tanti rumors, indiscrezioni e anticipazioni, arrivano anche le conferme: nel cast ci saranno anche due figure a dir poco esplosive che faranno coppia. Una coppia che farà scintille.

Quale? Quella composta da Asia Argento e Vera Gemma: una coppia, appunto, chiamata Le Figlie d’Arte. Già, ma appunto: chi sono Le Figlie d’Arte?

Pechino Express 2020, Asia Argento e Vera Gemma, chi sono le Figlie d’Arte

Pechino Express romba i motori e si prepara a tornare su Rai 2: con Asia Argento e Vera Gemma al centro di grandi intrecci mediatici. Perché? Proprio perchè all’ottava edizione di Pechino Express ci saranno anche loro, nella coppia ribattezzata Le Figlie d’Arte, per appunto.

Essendo stato annunciato in via ufficiale il cast dell’ottava edizione di Pechino Express, che ritorna in onda nel 2020 su Rai2, il clamore maggiore riguarda la coppia formata da Asia Argento e da Vera Gemma, alias Le Figlie d’Arte.

Per Asia Argento in qualche modo è la prima vera grande esperienza in un programma tipo reality. L’attrice romana, come sappiamo è la figlia del re dell’horror italiano Dario Argento, e negli ultimi tempi, più che reality ha fatto talent show.

Pechino Express 2020, Asia Argento, chi è: Harvey Weinstein, accuse molestie e Jimmy Bennett

Da Forte Forte Forte a X Factor 12 (sostituita da Lodo Guenzi a partire dai live show per via delle controverse vicende che l’hanno vista coinvolta), e Ballando con le Stelle, non come giudice ma come concorrente.

I problemi per Asia Argento non sono mancati in questi ultimi anni. Dal 2017, a seguito delle accuse pubbliche al produttore Harvey Weinstein per via delle molestie sessuali, la sua fama planetaria ha toccato nuove corde. Poi, alla stessa figlia d’arte è successo di finire accusate delle stesse cose ad opera dell’attore statunitense Jimmy Bennett. Una vicenda che l’allontanò da X Factor, per esempio.

Asia Argento intanto è stata ospite di diversi talk show televisivi come Non è l’Arena, Live – Non è la D’Urso, e ancora Carta Bianca e Domenica In, nel corso delle quali ha affrontato diverse vicende personali, tra le quali la storia con Fabrizio Corona, la relazione con Morgan, e il rapporto con figlia Anna Lou.

E invece Vera Gemma, chi è? Come sanno i bene informati, si tratta della figlia di Giuliano Gemma, anche lei volto ormai noto della tv. In particolare per Vera si tratterà della seconda esperienza in un reality dopo Ritorno al Presente, su Rai 1 condotto da Carlo Conti nel 2005.

Desiderosa di imporsi nel mondo del cinema come attrice, Vera Gemma ha già alle sue spalle una grossa esperienza e proprio con la sua nuova partner di reality.

Infatti ha lavorato con Asia Argento ma anche con il padre Dario nei film Scarlet Diva, del resto al momento a tutti gli effetti prima prova da regista di Asia Argento.

Ha lavorato poi su Il Cartaio e La sindrome di Stendhal, diretti da Dario Argento. Altri film nei quali ha prestato la propria professionalità sono stati: Ladri di cinema, Stressati, Cuori perduti e Cartoni animati, dove ha recitato con Fiorello.

