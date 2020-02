Pechino Express 2020 puntata 18 Febbraio: i Guaglioni eliminati, Gennaro resta in gioco

Che cosa è successo nella puntata di Pechino Express 2020 del 18 Febbraio? Tra gli esiti dell’avventuroso reality on the road, si registra un dato importante. i Guaglioni sono stati eliminati, ma Gennaro resta in gioco.

Pechino Express 2020: i Guaglioni eliminati, Gennaro resta in gioco. Ecco come è andata

Come recita il regolamento del format, anche di fronte a una possibile eliminazione per via del posizionamento, c’è sempre una piccola speranza. I concorrenti di Pechino Express sanno, infatti, di poter contare sulla busta nera, che comunica, a fine puntata se la tappa era o meno una eliminatoria.

In questo senso se si arriva ultimi e non si viene salvati in extremis dai vincitori di puntata non necessariamente si viene eliminati. C’è appunto una ultimissima speranza ed è quello che è successo in questo caso.

A Pechino Express 2020, gli eliminati della seconda puntata

sono I Guaglioni, ovvero Gennaro Lillio e Luciano Punzo: sono arrivati ultimi insieme alle Collegiali, ma i Gladiatori, cioè coloro che hanno di nuovo vinto la tappa, hanno deciso per ragioni affettive di salvare le due giovani donne.

Ma che cosa è successo poi? L’eliminazione, come accennato, non è stata totale. Ad abbandonare il game, infatti, è soltanto Luciano: Gennaro infatti va a creare la nuova coppia dei Sopravvissuti insieme a Vera Gemma, rimasta sola dopo l’infortunio al ginocchio di Asia Argento.

Al contrario, gli eliminati della prima puntata erano stati Padre e Figlia, ovvero Marco Berry e Ludovica Marchisio: il loro avventuroso gioco in Oriente, costeggiato dalle discussioni, era finito prestissimo: quando I Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi, vincitori di tappa, avevano voluto salvare I Palermitani Claudio Casisa e Annandrea Vitrano perchè, secondo i vincitori “avevano lo stupore negli occhi, che ci ha commosso“.