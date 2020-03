Pechino Express, anticipazioni puntata 24 Marzo 2020: sfide e squadre in gara della settima tappa

Riparte la gara di Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente, con la settima tappa dell’adventure game. Come sempre condotto da Costantino della Gherardesca, il divertente e avventuroso reality targato rai 2 ritorna e promette spettacolo, emozioni, e panorami da perdere il fiato.

Cosa succederà in gara? Quali saranno le sfide? Quali sono le coppie che sono rimaste in gara? Ecco tutte le specifiche e le anticipazioni sulla puntata odierna di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”.

Pechino Express, anticipazioni puntata 24 Marzo 2020: nuove prove per le. Ecco quali

La protagonista della settima tappa di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”, in onda martedì 24 marzo alle 21.20 su Rai2, resta ancora la Cina. E

Il paese del Dragone – che è purtroppo noto a tutti in questi mesi di pandemia Coronavirus per esser stato quello da cui tutto è partito – ospita il game. Lì il programma è stato registrato lo scorso autunno e resta la panoramica del viaggio in questa edizione dell’adventure game.

Prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, Pechino Express vedrà ovviamente Costantino della Gherardesca a condurre e a introdurre la nuova tappa: cosa succederà?

Questa volta saranno 384 i chilometri che i viaggiatori dovranno attraversare per arrivare alla meta. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma composta da piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo pare essersi fermato, per arrivare poi a Wuzhou.

La sosta sarà a Yangshouo, e lì due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio.

Pechino Express, le squadre ancora in gioco

Sono rimaste in gara solo 5 coppie, ecco quali:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi),

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

(Ema Kovac e Dayane Mello) i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

L’obiettivo per tutti sarà quello di giungere in Corea del Sud. Per farlo sarà cruciale mantenere la concentrazione e la determinazione per affrontare le varie sfide, ottenere un passaggio e un alloggio per la notte, ma in particolare per arrivare tra i primi e non rischiare l’eliminazione.

Replica Pechino Express: dove guardare la puntata in streaming

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” sarà visibile anche in altra forma, specialmente sul web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.