Perchino Express torna puntuale sugli schermi di Rai 2 in una serata nella quale ci si aspetta una puntata davvero elettrizzante, avventurosa e carica di svolte e pathos. Si tratta, infatti, dell’ultima puntata in area thailandese per l’adventure game e per i partecipanti del cast di Pechino Express, che saranno alle prese con prove di ingegno, di strategia, giochi di squadra e fatiche.

Cosa succederà? Chi primeggerà in questa puntata? Ecco tutte le anticipazioni circa gli esiti di una puntata super in arrivo dalla 21,20 su Rai due.

Pechino Express anticipazioni puntata martedì 3 Marzo:

Oggi martedì 3 marzo ecco che arriva puntuale il nuovo atteso appuntamento con la quarta tappa di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”: orologi fissati alle 21.20 e sintonizzazione su Rai2 per i fan: alla guida del programma per il 7° anno di fila, ecco Costantino della Gherardesca.

Come detto si tratta dalla puntata finale in Thailandia per il game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, chevedrà per appunto al centro della scena la capitale Bangkok.

I viaggiatori – concorrenti si dovranno muovere nel dedalo di strade della meravigliosa e affascinante metropoli asiatica, nota da molti pure come la Città degli Angeli. Più di 8 milioni di abitanti, terra in cui le antiche tradizioni si sposano a una nuova ondata di modernismo contemporaneo e tecnologia, tra grattacieli e il fascino degli antichi templi.

Un tempio, come il punto di gong di questa quarta puntata: da Wat Suthat Thepwararam, i concorrenti inizieranno il nuovo viaggio attraversando vari quartieri di una città lussureggiante e fascionosa.

Costantino al pronti via consegnerà la Busta Nera ai Wedding Planner, vincitori della tappa precedente, e da lì scatterà la nuova tappa. I concorrenti dovranno girare per Chinatown e si intrufoleranno tra i banchi del mercato dei fiori di Yodpiman, e dovranno procurarsi passaggi di fortuna intrattenendosi con gente del posto.

A metà percorso, il primo step: due coppie si qualificheranno per l’immunità, e la coppia vincitrice andrà direttamente il viaggio in Cina, ricordando sempre che il programma è stato registrato lo scorso autunno, ben prima dell’emergenza sanitaria.

Alla fine di questa puntata si arriverà al tempio di Wat Benchamabophit, laddove Costantino dichiarerà gli esiti e la classifica finale. Due coppie in bilico per la eliminazione e la loro sorte nelle mani della coppia prima in classifica. La busta nera svelerà poi se si tratterà di una puntata eliminatoria o meno.

