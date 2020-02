Pechino Express, Le stagioni dell’Oriente arriva al secondo round. Questa sera su Rai 2 ecco la seconda tappa dell’adventure game che ha fatto decisamente bene nel suo nuovo debutto.

Un fantastico esordio quello della prima puntata che ha ottenuto 1.936.000 spettatori e il 9,2 % di share con oltre 320 mila interazioni social. Ritorna l’appuntamento in pompa magna dunque questa sera l’ottava edizione di “Pechino Express, Le stagioni dell’Oriente, in onda oggi, martedì 18 febbraio alle 21.20 su Rai2.

Cosa accadrà? Dove saranno i vip? Come se la caveranno?

Pechino Express, anticipazioni seconda puntata 18 Febbraio 2020: cosa succede, ancora Thailandia e

La location sarà ancora una volta la Thailandia: nel secondo appuntamento dell’adventure game, prodotto da Rai2 e guidato da Costantino della Gherardesca, il roboante Pechino Express promette scintille.

Dopo la prima tappa e l’eliminazione di Padre e Figlia Marco Berry e Ludovica Marchisio, i viaggiatori devono partire da Surat Thani, porto della Thailandia, per arrivare a seguito di 486 km a Hua Hin, luogo dalle spiagge meravigliose. Passeranno anche per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista famoso per le scimmie selvatiche.

Restano in gioco 9 coppie:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma),

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi),

i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo),

gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, i Twotwins),

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),

i Palermitani (il duo I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa),

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello),

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Come solito fantastici gli scenari, le location e i paesaggi. Per le avventure in puntata, ovviamente sono previsti colpi di scena, attimi di rabbia e frustrazione, di commozione e qualche lacrima. E, come sempre, dure eliminazioni.

E’ e resta, infatti, una vera competizione: il game dell’avventura targato Rai 2 si fonda proprio su questo, e sul rischio che a volte nemmeno lo spirito gagliardo e avventuriero basti. Lo scopriremo anche questa sera nella nuova puntata di Pechino Express. IN cui tutti tutti avranno un unico obiettivo: lasciare la Thailandia, per giungere in Cina nel fiore della primavera, dopo appunto l’estate thai.

E, da lì, poi, raggiungere l’inverno della Corea del Sud. “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” oltre che in televisione è visibile anche web: sarà possibile lasciare commenti e vedere video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 nei vari canali Instagram, Facebook e Twitter.

Inoltre si potrà rivedere la puntata, con tanti contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.

