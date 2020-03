Pechino express. Le stagioni dell’Oriente, oggi 31 Marzo su Rai2: anticipazioni ottava tappa, sfide e squadre in gara

Torna in tv questa sera Pechino express. Le stagioni dell’Oriente, con l’ottava tappa e tutta una serie di vibranti, emozionanti e suggestive emozioni orientali.

Cosa accadrà ai vip in squadre del game più avventuroso della tv L’ottava tappa per la gara di “Pechino Express” promette scintille: ecco tutte le anticipazioni.

Pechino express. Le stagioni dell’Oriente, oggi 31 Marzo su Rai2: anticipazioni ottava tappa

Pechino express. Le stagioni dell’Oriente torna in onda oggi martedì 31 marzo alle ore 21.20 su Rai2. I viaggiatori sono ormai in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, e sono pronti per le ultime sfide per arrivare in Corea del Sud, meta finale di questa stagione.