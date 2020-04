Pechino express. Le stagioni dell’Oriente, oggi 7 Aprile su Rai2: anticipazioni nona tappa, sfide e squadre in gara nella semifinale

Cosa succede oggi ai vip in squadre del game più avventuroso della tv? La nona tappa per la gara di “Pechino Express” promette grandi stravolgimenti: ecco tutte le anticipazioni .

Pechino Express, Le stagioni dell’Oriente riprende la sua marcia con la nona tappa in Corea del Sud meta finale dell’adventure game.

Siamo arrivati all’appuntamento con la semifinale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”: oggi, martedì 7 aprile, alle 21.20, su Rai2 i vip – viaggiatori, sempre sotto la guida di Costantino della Gherardesca, giungono alla meta finale in Corea del Sud, laddove il programma è stato registrato lo scorso autunno.

Sono 4 le coppie a sfidarsi per raggiungere il podio dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia:

Da sfondo lussureggiante per le sfide sono i paesaggi e il freddo inverno sudcoreano. Questa volta si parla di 352 i chilometri da affrontare nella a nona e penultima tappa, si parte da Busan, per arrivare a Taekwondowon, dopo una sosta a Namwon.

Nel corso del viaggio la popolazione locale accompagnerà i viaggiatori di Pechino Express, aiutandoli nelle varie prove di abilità e nelle missioni, dando un pasto caldo, dando anche ospitalitò per la notte e un passaggio per raggiungere la propria meta.

aggiornamento ore 9.41

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è anche web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su RaiPlay e sul canale YouTube di RaiPlay.

aggiornamento ore 12.30

Pechino express. Le stagioni dell’Oriente in precedenza è andato in onda martedì 31 marzo alle ore 21.20 su Rai2. I viaggiatori in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno, dovevano superare le ultime sfide prima di andare in Corea del Sud.