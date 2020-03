Nei giorni del Coronavirus la possibilità di spostarci avviene tramite l’immaginazione, o magari tramite la TV. In questo senso ci può sembrare particolarmente avvincente la nuova puntata di Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente, il reality dell’avventura targato Rai due che è stato appunto in oriente molto prima che il covid 19 prendesse il largo.

Siamo arrivati alla sesta tappa del reality e puntuale Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente torna in prima serata su Rai 2. Che cosa vedremo? Questa puntata inizia da Kaili per arrivare a Longsheng. Come se la caveranno i vip?

Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente, puntata 17 Marzo: anticipazioni della sesta tappa. Cosa succede questa sera

Nuova puntata oggi, martedì 17 marzo alle 21.20 su Rai2, per quelle che è la sesta tappa di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente”. Un successo, quello del reality dell’avventura orientale, che ha fatto toccare ben 2,4 milioni di spettatori pari al 10,5% di share nella precedente puntata.

Quello che può essere visto come il più alto picco di gradimento di ascolto per questa edizione, fa sperare agli autori per il meglio anche oggi. Cosa vedremo?

I viaggiatori sono in questa fase (registrata) ancora in Cina, lì dove l’adventure game prodotto da Rai2 si è concentrato maggiormente. In questa tappa dovranno percorrere 456 km: da Kaili, tra vari canti e danze tradizionali si devono spostare a Longsheng. A metà strada, nel villaggio di Baisha, nello Yunnan, arriverà invece la famigerata Prova Vantaggio.

Guidati dalla conduzione di Costantino della Gherardesca ecco le squadre in gara:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi),

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),

i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio),

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

Una corsa contro il tempo, tra grandi avventure, panorami meravigliosi e spirito di adattamento, i vip dovranno trovare ancora un passaggio e un alloggio per la notte.

L’obiettivo è giungere da primi al traguardo di puntata qundo Costantino della Gherardesca li aspetterà per snocciolare la classifica della tappa e scoprire se risulterà obbligato ad abbandonare l’avventura.

Appuntamento dunque in prima serata con Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” che si trova anche sul web tramite Instagram, Facebook e Twitter e con i classici contenuti extra su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.