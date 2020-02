Pechino Express, qual è l’itinerario, qual è il premio per la coppia vincitrice e spoiler prima puntata

Sta per partire Pechino Express: questa sera, in prima serata su Rai 2 e i tanti fan e curiosi si stanno già facendo mille domande: per esempio, cosa si vince in questo reality e quali saranno le prove, le difficoltà e il percorso che i vip dovranno sobbarcarsi?

Sono, come noto, rinomate le caratteristiche di Pechino Express: arrivato all’ottava stagione, il reality racconta il viaggio di dieci coppie di vip che devono imparare a muoversi, spostarsi e adattarsi a una realtà a loro molto diversa.

Con addosso solo uno zaino e un euro al giorno, devono procacciarsi mezzi per spostarsi, un letto per dormire il percorso per il ritorno. Quali sono i dettagli, però, in merito alla vincita, al tragitto, e alle difficoltà?

Pechino Express: il tragitto, il premio, anticipazioni prima puntata

I concorrenti, che nel corso del loro tragitto scopriranno tradizioni, usanze locali, si troveranno ad affrontare molte sfide: per la coppia vincitrice, ci sarà un premio in denaro da devolvere alla ong OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che svolge lavoro di volontariato nei paesi visitati da questa edizione.

Il reality prevede 37 giorni di durata e ben 5000 ore di riprese che sono state fatte con 30 telecamere: il team in troupe è stato pari a oltre 100 persone, con 15 unità arrivate da Italia, Belgio. Il tutto per oltre 9000 ore di montaggio, realizzato in 16 settimane.

L’’ottava edizione iniziat dall’isola incontaminata di Ko Phra Thong in Thailandia: nota come l’isola del Buddha d’oro, è una spiaggia nel mare delle Andamane.

Poi i concorrenti dovranno arrivare nella regione di Phuket da sud fino alla capitale Bangkok. A quel punto, balzo in Cina: si parte da Dali nello Yunnan, si attraversano il Guizhou, il Guangxi, e il Guangdong, toccando anche le città di Canton e Shenzhen.

Dopodiché si passa alla Corea del Sud: i concorrenti saranno al mercato del pesce di Busan, arriveranno alla capitale Seoul, che è a tutti gli effetti una megalopoli di 10 milioni di abitanti e studieranno la cultura coreana, raccontata forse per la prima volta nella televisione italiana per il grande pubblico.

Pechino Express: Cosa succede nella prima puntata

La prima puntata vede l’esordo presso l’Isola del Buddha d’oro, chiamata in questo modo perché leggenda narra che lì sia seppellita una statua in oro massiccio dell’Illuminato.

Da qui parte il gong per ben 277 km. I viaggiatori dovranno passare per la foresta vergine di Khao Sok, giungeranno nel Thamma Park per sottoporsi alla prima prova immunità – e si dirigeranno aa Surat Thani, meta della prima puntata.

A questo punto della puntata il conduttore Costantino annuncerà l’ordine di arrivo delle coppie: di conseguenza le ultime due in classifica saranno a rischio eliminazione.

I vincitori dell’immunità dovranno decidere quale delle ultime due coppie intenderà eliminare ma solo la fatidica busta nera decreterà se la tappa è eliminatoria o meno.

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” sarà anche sul web: Instagram, Facebook e Twitter) e anche su Raiplay www.raiplay.it e sul canale YouTube di Raiplay.

Si ricordano, infine, le coppie di Pechino Express:

Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma)

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi),

i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo),

gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, Twotwins),

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay),

Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio),

i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa),

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello),

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

