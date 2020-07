Pechino Express: rumors passaggio a Sky e addio a Rai2? La situazione

In tempi di difficoltà di viaggi, specialmente sul ‘fronte orientale’ come qualcuno ha detto a fronte delle chiusure – parziali o meno – delle frontiere e di un certo ‘timore reverenziale’ nei riguardi di luoghi stupendi e lussureggianti come quelli della Cina che, nei fatti, hanno rappresentato l’inizio della drammatica pandemia da covid-19 che sta attanagliando il nodo, l’idea di un nuovo viaggio verso le meraviglie orientali con Pechino Express assume un significato particolarmente simbolico. E, in prospettiva, con un possibile spostamento addirittura metaforico da questo punto di vista. Ovvero?

Pechino Express dovrebbe esserci, naturalmente, nella prossima stagione televisiva: ma, proprio in sintesi di quanto detto poco prima, potrebbe ‘viaggiare’ e spostarsi altrove. Dove? Sembra, secondo indiscrezioni, dalla RAI a Sky. Ma è tutto vero?

Pechino Express: rumors passaggio a Sky da Rai2

Sembra una ipotesi verosimile: Pechino Express potrebbe abbandonare Rai 2 e passare a Sky. Lo stop per la stagione 2020/2021, dettato dall’emergenza legata al CoronaVirus, potrebbe segnare una partenza nuova in ogni senso per il game dei viaggi avventurosi e esotici.

Pare, stando a indiscrezioni, che la casa di produzione di Pechino Express, Banijay Italia, non abbia nessuna voglia di lasciare fermo ai box il programma e si sia già attivata per il trasloco a Sky, che ben accoglierebbe lo show. Non si sa se in chiaro o a pagamento: si tratta pur sempre di rumors iniziali.

Pechino Express, se giungesse a Sky, sarebbe il terzo show generalista del quale il gruppo di Comcast si impossessa dopo XFactor e Italia’s Got Talent. Cosa c’è di vero? Sono in arrivo possibili nuovi scenari.