Pechino Express, su Rai2 la finale oggi Martedì 14 Aprile 2020: chi vincerà, anticipazioni e spoiler

Arriva oggi su Rai2 la tanto attesa finale di Pechino Express. Un appuntamento tra i più sentiti in questa fase dei palinsesti tv, anche se non altro per una forma di distrazione dai temi spinosi, tristi e fin troppo dibattuti legati alla pandemia da coronavirus.

I vip avventurosi che proprio in Oriente, in Cina, là dove la epidemia da Covid-19 ha avuto inizio sono stati (ma ben prima che tutto iniziasse) per darsi ‘battaglia’ verso la vittoria l’adventure game, sono dunque arrivati all’ultimo giro di boa.

Chi vincerà questa edizione di Pechino Express? Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler che sono possibili.

Pechino Express, su Rai2 la finale oggi Martedì 14 Aprile 2020: chi vincerà, le squadre ancora in gara

A Seoul arriva pertanto l’ultimo atto dell’adventure game con Costantino della Gherardesca. Ecco l’appuntamento con la finale di “Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21.20 su Rai2.

Costantino della Gherardesca e le tre coppie in gara per la vittoria dell’adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia e registrato lo scorso autunno, arrivano a Seoul.

A giocarsi il podio sono rimaste:

le Collegiali,

le Top

i Wedding Planner

Le tre coppie dovranno percorrere gli ultimi 84 km che separano Suwon dalla capitale sud coreana.

Dopo un viaggio di 7000 km, dopo aver attraversato tre stagioni (estate, primavera e inverno) e tre paesi come la Thailandia, Cina e Corea del Sud le coppie affronteranno dunque le ultime missioni.

Solo una riuscirà a conquistare la vittoria.

La coppia vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che si dà da fare con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Pechino Express, quando e dove vedere le repliche

“Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente” è pure web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), e rivedere la puntata, foto e contenuti extra su RaiPlay e sul canale YouTube di RaiPlay.