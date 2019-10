‘Pedalata Pasolini’, in bici da San Paolo all’Idroscalo

Sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo ecco la manifestazione ‘All Routes Lead To Rome’ (tutti gli itinerari conducono a Roma), in cartellone dal primo al 17 novembre.

Si comincia con ‘R2R Walks | Pedalata letteraria’, che vede L’Ultimo viaggio di Pasolini: dal ristorante “Al Biondo Tevere” all’Idroscalo

Il Sentiero Pasolini è un percorso ecologico tra Roma e Ostia, creato da un gruppo di volontari, che ricalca l’ultimo tragico viaggio (1 novembre 1975) del più controverso intellettuale del dopoguerra italiano. In questa stessa data, a distanza di quasi mezzo secolo, affronteremo tale tragitto in bicicletta, seguendo le verdi sponde del Tevere. Punto di raduno e di partenza è il ristorante in cui il poeta sostò prima di dirigersi verso il suo tragico destino. Arriveremo verso le ore 15.00 nell’area che oggi è divenuta “Parco Letterario Pier Paolo Pasolini” nei pressi della foce del Tevere, dove ci aspetta una lettura di alcuni suoi brani.

Il percorso è adatto alle MTB con buoni copertoni (preferibilmente antiforatura).

La formula “Massa Critica” è già testata con successo da molti anni a Roma e in molte altre realtà: significa un incontro amichevole di ciclisti che decidono di fare un pezzo di strada insieme per sentirsi più sicuri, durante il quale ognuno è comunque pienamente responsabile di sé stesso. Il pranzo è al sacco o comunque autonomo.

Dettagli tecnici per i partecipanti

La partecipazione è gratuita con bici propria. Superficie: mista, asfalto, sterrato, distanza: 40,00 km – Difficoltà: T – turistica – Durata: circa 2,5 ore

Mezzi pubblici: Metro B Garbatella. Organizzazione: Sentiero Pasolini

Appuntamento in via Ostiense 178 alle ore 9.30

Maggiori informazioni: sentieropasolini@tiscali.it

Max