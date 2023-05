Pediatri di Famiglia: “Soddisfatti per il Disegno di legge per il potenziamento della medicina territoriale in esame al Senato”

Pediatri di Famiglia: “Soddisfatti per il Disegno di legge per il potenziamento...

“Accogliamo con favore il Disegno di legge attualmente in esame in Commissione 10a al Senato con le misure per il potenziamento dell’assistenza territoriale – dichiara Antonio D’Avino, presidente FIMP.

Pediatri di Famiglia sul dl: ”Riconosciamo il grande valore di questo Disegno di legge che pone le basi per colmare alcune lacune operative del DM 77”

Dal canto suo il presidente il FIMP: “Come rappresentanti della Pediatria di Famiglia, pilastro fondamentale per l’erogazione delle Cure Primarie sul territorio, riconosciamo il grande valore di questo Disegno di legge che pone le basi per colmare alcune lacune operative del DM 77 che impediscono il pieno rilancio della sanità territoriale. Il provvedimento riconosce il ruolo strategico e la centralità del medico delle cure primarie, e quindi del Pediatra di Famiglia, nell’intero percorso assistenziale di prevenzione, diagnosi e presa in carico, per rispondere ai bisogni di salute dei bambini e degli adolescenti italiani”.

Pediatri di Famiglia sul dl: ”Il testo della Sen. Cantù destina risorse specifiche per i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale”

“Valutiamo positivamente – aggiunge il presidente FIMP – la previsione di risorse economiche dedicate al rafforzamento del modello assistenziale: l’art.5 del Disegno di legge a prima firma della Senatrice Maria Cristina Cantù destina risorse specifiche per i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale che esercitano l’attività professionale nell’ambito di questo nuovo percorso integrato volto ad assicurare il potenziamento della medicina territoriale, secondo i principi della Primary Health Care”.

Dunque, conclude D’Avino, “Rinnoviamo la nostra massima disponibilità per supportare il lavoro delle Commissioni parlamentari competenti in materia sanitaria, dando il nostro contributo fattivo al rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, a partire dal suo pilastro fondante delle Cure Primarie, a tutela della qualità di cura e della salute dei cittadini”.

