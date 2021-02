Pedopornografia, blitz in provincia di Latina

Dalle indagini in Canada contro la pedopornografia a un blitz in provincia di Latina. A finire indagato questa volta è un artista 44enne, originario di Latina e residente alla periferia di Sabaudia. L’indagato in passato è stato accusato di omicidio colposo dopo un drammatico incidente, finito nei guai a un rave party e con alcuni problemi per guida in stato d’ebbrezza, per cui gli è stata anche tolta la patente. Il magistrato ha ordinato una perquisizione, per cercare il file sospetto segnalato dal Canada.

Sequestrato il telefonino e le schede di memoria, dispositivi sui quali sembra siano già stati individuati dei video pornografici con protagoniste ragazzine di età compresa, apparentemente, tra i 10 e i 12 anni. Materiale che ora sarà analizzato ai fini dell’indagine.