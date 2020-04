Pedro – Galletto coraggioso, trama e orario del film in onda su Italia 1

Come sempre Italia 1 propone nella sua programmazione un film d’animazione per ragazzi, che oggi venerdì 3 aprile è Pedro – Galletto coraggioso. Dall’inizio dell’emergenza legata al coronavirus la rete Mediaset ha deciso di dedicare ampio spazio ai programmi per i più piccoli, in modo da permettere loro di aiutarli in questo periodo complicato.

Si inizia con i catoni, si pasa per una breve parentesi legata all’informazione e dopo pranzo è l’ora dei film d’animazione. Da Z la formica a Toddeo l’esploratore, sono molteplici le pellicole proposte finora. Oggi alle 15 e 55 circa il protagonista del pomeriggio dedicato ai ragazzi sarà il galletto Pedro, voglioso di dare una svolta alla sua vita considerata monotona.

Pedro – Galletto coraggioso

Pedro – Galletto coraggioso è un film del 2015 diretto da Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste e narra la storia di Pedro, un gallo stufo della sua vita scandita dal canto per risvegliare la fattoria in cui vive. Il suo sogno è quello di diventare un gallo combattente e l’occasione arriverà in modo fortuito.

Un allevatore truffatore raggira i propretori della fattoria in cui vive Pedro, costringendoli a mettere in palio la fattoria stessa in una gara di combattimento. Pedro decide così di mettersi in gioco e si allena duramente per battere Sylvester Pollone per evitare la truffa e allo stesso modo dare prova del suo coraggio e delle sue abilità.