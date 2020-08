Pekin Express, Costantino della Gheradesca ufficializza la sua riconferma

A Pekin Express, nonostante il cambio di ‘canale’ e di azienda, si parte subito da una riconferma importante: quella della conduzione. Infatti, Costantino della Gheradesca annuncia la sua riconferma. Malgrado infatti il passaggio su Sky e un nome diverso, la prossima edizione di Pekin Express dovrebbe proseguire sulla linea della continuità con la conduzione di Costantino della Gherardesca. E’ lo stesso conduttore romano a confermare che sarà lui a guidare le gesta dei nuovi concorrenti del reality itinerante prodotto da Banijay Italia.

“Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c’è oltre l’Italia“, ha dichiarato Costantino della Gherardesca al Corriere.

Dopo esser stato concorrente della prima edizione nel 2012 insieme al nipote Barù, arrivando al terzo posto, l’anno successivo prese il posto del conduttore a Emanuele Filiberto di Savoia. Intanto, in attesa di poter registrare la nona edizione, Costantino si sta preparando anche per scendere in pista a Ballando con le Stelle 15. “Milly è un vero sergente. Insiste perché mi alleni a dovere. Ha ragione. Io vado lì per vincere, sia chiaro. Sono molto competitivo, soprattutto con gli uomini“.