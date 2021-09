Pelé, la figlia rassicura: “Si sta riprendendo bene”

La figlia di Pelé ha rivelato che la leggenda brasiliana sta “guarendo bene”. La rassicurazione arriva dopo la notizia di un nuovo ricovero in terapia intensiva. L’ottantenne, capocannoniere di tutti i tempi del Brasile, è ricoverato all’Albert Einstein Hospital di San Paolo da quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon. Pelé ha rivelato all’inizio della settimana di aver lasciato la terapia intensiva, affermando in un post su Instagram che era pronto a “giocare 90 minuti, più i tempi supplementari” mentre continuava il suo recupero.

Venerdì i media brasiliani hanno riferito che era stato ricoverato di nuovo in terapia intensiva, Kely Nascimento, la figlia di Pelé, si è rivolta ai social media per offrire un aggiornamento incoraggiante, insieme ad una foto di suo padre sorridente. “Si sta riprendendo bene e nella cornice della normalità. Lo prometto!”, ha scritto la figlia di ‘O Rei’. “Dopo un intervento del genere, a volte si fanno due passi avanti e uno indietro. Ieri era stanco e ha fatto un passo indietro. Oggi ne ha fatti due in avanti!” Il grande calciatore brasiliano è uno dei soli quattro giocatori ad aver segnato in quattro diversi Mondiali oltre aver messo a segno 77 gol in 92 presenze con la nazionale prima di ritirarsi dalla nazionale nel 1971.