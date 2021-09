Pelè operato per un tumore al colon: “Affronto la sfida con il sorriso”

E’ stato operato per quello che i medici hanno definito sospetto tumore al colon. Pelè, 81 anni, ha già rassicurato tutti: “Affronterò questa sfida con il sorriso”, ha scritto il brasiliano su Instagram. E’ ricoverato all’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 31 agosto, inizialmente si pensava ai soliti controlli di routine.

Un esame ha però evidenziato una sospetta lesione al colon prontamente rimossa. Lo ha annunciato O’ Rey sui social, dove migliaia di persone hanno scritto preoccupate per avere informazioni sul suo stato di salute: “Vivrò il momento con tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici”.

Pelè negli ultimi anni ha subito diversi interventi, ora cammina con l’ausilio delle stampelle. L’ultima sfida ha messo in agitazione i fan di tutto il mondo: “Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi – scrive su Instagram il brasiliano – Ringrazio Dio perché mi sento bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie con voi”.

Delle condizioni di salute di Pelè ha parlato anche l’Ospedale Israelita Albert Einstein attraverso una nota: “Il paziente Edson Arantes do Nascimento ha subito, sabato scorso, un intervento chirurgico per rimuovere una lesione sospetta al colon destro, presso l’Ospedale Israelita Albert Einstein – si legge in una nota dell’ospedale – Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato per accertamento patologico analisi. Il paziente, che sta bene, è ricoverato in terapia intensiva, e la previsione è che sarà trasferito nella sua stanza martedì 7 settembre”.