Penis Man: chi è il “supereroe” che imbratta le case con la scritta Uomo Pene

“Batman è l’eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno”. È una delle frasi più celebri del film Il Cavaliere Oscuro, incentrato sulla figura dell’uomo pipistrello, e probabilmente verrà da pensare anche questo ai cittadini di Tempe, in Arizona (Usa), che ultimamente si sono meritati come eroe Penis Man, l’uomo pene.

Non è difficile immaginare la portata virale di una notizia del genere: da molto tempo, ormai, in questa cittadina americana compaiono misteriosi graffiti sulle facciate degli edifici, un fatto successo ormai già 38 volte a partire dallo scorso novembre. La firma è sempre la stessa, quella di un buontempone (o un eroe?) che si farebbe chiamare Penis Man.

Penis Man: i graffiti che fanno impazzire gli americani e il popolo social

Chi è “Penis Man” e perché è venuto? I residenti di Tempe e i funzionari della città non lo sanno, ma i social media lo hanno già eletto leggenda. “Penis Man è un eroe vigile e silenzioso di Tempe, in Arizona” ha commentato la scrittrice Coley Mick del popolare blog di sport e cultura Barstool Sports ha fatto la poetica sui graffiti genitali: “Vuoi stare dalla parte o contro Penis Man? Lunga vita a The Penis Man, nessun angolo di strada, segnale di stop o panchina può rimanere senza tag a Tempe”.

Al momento Penis Man non è stato trovato e arrestato per il suo duro lavoro. La sua identità rimane un mistero. La polizia di Tempe non lo sta cercando attivamente, ha riferito il detective di Tempe Natalie Barela al Phoenix New Times. “Non abbiamo notizie di effettive richieste di assistenza”, ha detto Barela a proposito dei graffiti. “Possiamo effettuare un arresto solo su una chiamata di assistenza correlata.”