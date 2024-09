Pensare Positivo, il parere della Dottoressa Danyla De Vincentiis

I nostri pensieri ci influenzano, non c’è dubbio, pensare positivo dunque può influire sui nostri comportamenti e sull’andamento delle nostre giornate. Per approfondire questa idea, riportiamo il commento dalla Personal Coach Danyla De Vincentiis che ai microfoni di Radio Roma News ha approfondito il tema.

Come ogni settimana, infatti, la Dottoressa De Vincentiis è stata ospite di Giulia Capobianco con la sua rubrica all’interno del format “A Casa di Amici”.

“L’espressione ‘pensare positivo’, potrebbe sembrare quella tipica frase fatta, banale, che qualcuno dice tanto per dire. In realtà, i nostri pensieri ci influenzano” – spiega l’esperta, che continua – “Pensare in maniera positiva nella nostra vita, va ad influenzare i comportamenti che noi assumiamo quotidianamente e così vale quando pensiamo negativo: automaticamente arriviamo ad essere più sopraffatti, tristi e demotivati”.

L’importanza di saper ragionare è il primo passo verso la soluzione: “Se noi riuscissimo a non abbandonare mai il nostro pensiero critico, a non abbandonare mai la nostra messa in discussione di comportamenti che ci fanno stare male… ci prendessimo cura delle nostre emozioni negative e capissimo dove ci portano quelle positive, sicuramente inizieremo a condurre i passi giusti verso ciò che ci fa stare bene!”.