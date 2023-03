Pensioni, complessivamente sono 17.718.685, il 55,8% degli italiani percepisce 750,00 euro, e ben 9.883.267 molto meno

Quando, per chi non ha avuto la fortuna di aver avuto una vita lavorativa seria e consecutiva, ci si trova a fare i conti con l’agognato oblio della pensione, non deve essere certo confortante sapere di dover affrontare la vecchiaia con una rendita a dir poco umiliante. Tutt’altra cosa ovviamente, per chi ha invece svolto una professione ben retribuita, o statale il quale, pur non navigando nell’oro, può almeno contare su qualche soldo che può tornar utile anche come ‘rinforzo’ per i propri familiari. Insomma, con l’arrivo dell’età pensionabile, per ciascuno di noi scatta una sorta di ‘secondo tempo’ che, a secondo della rendita maturata, può regalarci un sereno o difficoltoso ‘finale’. Ma, mediamente, come è la situazione nel nostro Paese? Ce lo spiega l’Istituto di Previdenza Sociale, che proprio oggi ha rivelato i dati relativi ala situazione pensionistica italiana.

Pensioni: quelle di vecchiaia sono più alte nel Settentrione. Mediamente l’età varia dai 71,5 anni degli uomini, ed i 76,2 anni delle donne

Dunque, spiega l’Inps, in merito alla pensione di vecchiaia, mediamente l’importo mensile erogato è di 1.359,53 euro che, nel settentrione, tocca i 1.456,71 euro. Se poi si va ad analizzarne la distribuzione per età, si evidenzia che l’età media dei pensionati è di 74,1 anni che, per gli uomini significare 71,5 anni mentre, per le donne, 76,2 anni.

Pensioni: nel Paese il 55,8% percepisce 750,00 euro, e 9.883.267 sono inferiori. il 43,1% (parliamo di 4.272.173 persone), beneficia di prestazioni legate a bassi redditi

Se si entra poi nello schema relativo alla distribuzione delle pensioni per classi di importo mensile, la percentuale pende verso quelle più basse, parliamo del 55,8% che percepisce 750,00 euro. Tuttavia salta agli occhi che in Italia ben 9.883.267 pensioni sono inferiori a 750,00 euro,e di queste il 43,1% (parliamo di 4.272.173 persone), beneficia di prestazioni legate a bassi redditi (integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile).

Pensioni: al primo gennaio 2023, sono 17.718.685 quelle vigenti, importo complessivo annuo pari a 231,0 miliardi di euro

Ed ancora, complessivamente, al primo gennaio 2023, sono 17.718.685 le pensioni vigenti, il 77,2% delle quali (13.685.475), di natura previdenziale mentre, il 22,8% (4.033.210) di natura assistenziale. Parliamo quindi di un importo complessivo annuo pari a 231,0 miliardi di euro, 206,6 dei quali sostenuti dalle gestioni previdenziali, e 24,4 miliardi da quelle assistenziali.

Pensioni: il 47,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, delle quali, la maggiore è rappresentata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti

In tutto ciò, spiega ancora l’Istituto di Previdenza Sociale, il 47,9% delle pensioni è in carico alle gestioni dei dipendenti privati, delle quali, la maggiore è rappresentata dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, che da solo rappresenta il 45,2% elle pensioni erogate, ed il 58,1% degli importi in pagamento. Seguono poi le gestioni dei lavoratori autonomi, che erogano il 28,3% delle pensioni (il cui importo in pagamento è pari al 24,6% del totale), mentre le gestioni assistenziali erogano il 22,8% delle prestazioni, con un importo in pagamento pari al 10,6% del totale.

Max