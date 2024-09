Peperoncino che passione, a Fiumicino da venerdì 20 a domenica 22 settembre tre giorni di appuntamenti per gli appassionati del peperoncino. Una manifestazione enogastronomica, patrocinata dal Comune di Fiumicino, che si chiuderà con la gara di mangiatori di pasta piccante. Tra gli eventi anche laboratori per bambini e una mostra fotografica dedicata alla storia del peperoncino.

Peperoncino che passione, a Fiumicino 3 giorni di appuntamenti

“Peperoncino che Passione” si svolgerà in Via della Torre Clementina a Fiumicino e sarà un appuntamento unico per tutti gli amanti del frutto appartenente alla famiglia delle Solanacee e dei sapori piccanti.

L’evento prenderà ufficialmente il via venerdì 20 settembre alle 11.30, con la cerimonia di inaugurazione ed il taglio del nastro, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e di altre autorità locali. Sabato e domenica dalle 11:30 alle 13 e dalle 16 alle 19 sono previsti laboratori creativi e didattici per i più piccoli, con palloncini in omaggio per tutti i bambini.

Sabato 21 settembre alle ore 17:30 ci sarà uno spettacolo comico con Alessandro Serra e domenica 22 settembre dalle ore 11 la mascotte Minnie al peperoncino, intratterrà i più piccoli con attività e foto ricordo. Domenica alle 16:30: gara di mangiatori di pasta piccante, con iscrizione gratuita e premi per i vincitori.

“Un fine settimana all’insegna del gusto e del divertimento”

“In un periodo in cui si riscopre il valore dell’artigianalità e della produzione locale, – dichiara l’assessore Raffaello Biselli – manifestazioni come questa assumono un significato ancora più profondo. Vogliamo che Fiumicino diventi un punto di riferimento per eventi culturali e gastronomici, capaci di attrarre visitatori e di promuovere un’immagine di eccellenza che superi i confini locali. Sarà un’occasione unica per conoscere più da vicino questo straordinario e versatile prodotto e trascorrere un fine settimana diverso, all’insegna del gusto e del divertimento”.