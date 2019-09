Per Rtl 102.5 è dei Boomdabash il tormentone estivo

Chiariamoci subito: oggi come oggi i network radiofonici rappresentano la mano longa dell’industria discografica determinando, attraverso appunto i passaggi radiofonici – e spesso in orari opportunamente studiati – le canzoni e gli artisti ‘scelti’ per essere imposti agli ascoltatori. Anche perché in genere – se parliamo di veri artisti – una canzone nasce seguendo un’ispirazione personale e non un ‘percorso costruito a tavolino’ per poi trasformarsi in un successo. Dunque è ‘l’orecchiabilitàì, cioè quante volte la sentiamo suonare nelle radio (o nelle televisioni), a determinarne seriamente la popolarità. Va quindi da se che chi non può usufruire di tali privilegi, al di la del ‘prodotto’ realizzato, se relegato nel ‘dimenicatoio’ è lì che sicuramente poi ‘morirà’.

Questo per spiegare come si arriva al successo in modo quasi certo. Ma cosa, e chi, ‘decide’ chi è da promuovere sui mezzi audiovisivi e chi no? Semplice: il grado di potenza di persuasione esercitato dalla major discografica! Anche perché spesso queste multinazionali spendono e spandono in spazi pubblicitari, promozioni, ecc. Di qui quelle fruttuose collaborazioni (scambi, favori reciproci, esclusive…), che sempre più spesso danno ai network la forza giusta per ‘negoziare’ a loro volta con le reti commerciali che solitamente ‘vendono spazi’. Un po’ come accade anche per le maggiori compagnie di telefonia, sempre presenti nei contest musicali più prestigiosi.

Ed a proposito del rapporto dei network radiofonici, ieri in quel ‘dell’Arena di Verona‘, è andata in ‘radiovisione’ (contemporaneamente sia sul canale 36 del dtt, che sul 750 di Sky), la serata dedicata alla ‘Power Hits Estate‘ organizzata da Rtl 102.5, con la conduzione di Giorgia Surina ed Angelo Baiguini.

Grande serata di musica che, puntualmente, ha visto sfilare sul palco decine di artisti come Achille Lauro, Baby K, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash ft.Alessandra Amoroso, Calcutta, Lewis Capaldi, Charlie Charles with Dardust feat. Sfera Ebbasta – Mahmood – Fabri Fibra, Coez, Gigi D’Alessio, Fred De Palma feat. Ana Mena, Dolcenera, Elisa x Carl Brave, Elodie & Marracash, Gazzelle, Ghali, Irama, J-Ax, The Kolors & Elodie, Levante, Ligabue, LP, Cristiano Malgioglio, Mahmood, Meduza feat. Goodboys, Mika, Eros Ramazzotti, OneRepublic, Fabio R azzi, Salmo, Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Tiromancino, Le Vibrazioni.

Una serata che, come vedremo e come spesso accade – sempre nell’ambito di un preciso discorso d’immagine (che non può e deve ‘sminuire’ nessuno tra gli artisti sui quali sono stati impegnati più investimenti), ha riservato diversi riconoscimenti.

Intanto, sempre secondo Rtl 102.5 la canzone maggiormente ascoltata in questa estate 2019 è stata ‘Mambo Salentino’ dei Boomdabash, feat Alessandra Amoroso.

E dunque, nell’ordine, premi anche per tanti altri. Ovviamente, indipendentemente dalla frequenza della messa in onda, la classifica consta di 50 brani poi votati dagli ascoltatori del network.

Ecco quindi il ‘Power Hits – Fimi’ per ‘Dove e Quando’ di Benji&Fede; il ‘Power Hits – Pmi’ per ‘Girl Go Wild’ di LP; il ‘Power Hits – Siae’ aper la ‘Jambo di Takagi & Ketra con Omi e Giusy Ferreri; il ‘Power Hits Top Album’ a ‘Playlist’ di Salmo per ‘Playlist’; infine, tanto per non squilibrare troppo il contest, anche un bel ‘Power HitStory 2019’ pr due classici come Eros Ramazzotti e Luciano Ligabue, tra l’altro in un momento artistico purtroppo non troppo fecondo…

Max