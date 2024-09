Per Top Italy 2025 è l’Antica Osteria del Mirasole la ‘Migliore Trattoria d’Italia’

L’Antica Osteria del Mirasole, situata a San Giovanni in Persiceto e gestita da Anna Caretti e Franco Cimini, è stata premiata come la miglior osteria d’Italia secondo la classifica 50 Top Italy 2025, la celebre guida che celebra l’eccellenza del made in Italy sia entro i confini nazionali che all’estero. Dopo un periodo di assenza dalla vetta, il locale torna a dominare la scena culinaria, affermandosi come un punto di riferimento imperdibile per gli amanti della tradizione gastronomica italiana.

Il secondo gradino del podio ha riservato una sorpresa con la rapida ascesa di Abraxas Osteria a Pozzuoli, gestita da Vanna e Nando Salemme, un locale che ha conquistato la critica grazie alla qualità delle materie prime e all’atmosfera accogliente. A completare il podio, in terza posizione, troviamo la storica Trattoria Da Burde di Firenze, guidata dai fratelli Andrea e Paolo Gori, che continua a mantenere alta la bandiera della cucina toscana.

Anche il resto della classifica offre nomi di grande spessore. In quarta posizione si distingue Roscioli Salumeria con Cucina a Roma, celebre per la sua fusione di gastronomia e cucina di qualità, mentre il quinto posto è andato a Sora Maria e Arcangelo di Giovanni Milana, a Olevano Romano, un altro tempio della cucina tradizionale laziale.

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida dichiarano: “Le trattorie sono la spina dorsale della ristorazione italiana, vere biblioteche gastronomiche di una cucina amata in tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di aziende familiari, in molti casi aperte da diverse generazioni e legate spesso indissolubilmente al proprio luogo, vere e proprie ambasciate della tradizione della cucina regionale italiana; una cucina tradizionale che va preservata, implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili in quella che è la ristorazione dei tempi attuali. Senza dimenticare la salute del cliente. Validi esempi di tutto ciò, sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.