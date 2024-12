Per von der Leyen accordo Ue-Mercosur importante per la competitività

ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa è sempre stata un continente attivo sul fronte del commercio, ma attualmente deve fare fronte a un mondo in cui le barriere commerciali sono in aumento. Il nuovo partenariato tra l’Unione europea e il Mercosur rappresenta un’opportunità per invertire questa tendenza”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un intervento su Il Sole 24 Ore. “L’accordo che abbiamo ora raggiunto include le forme di tutela più forti mai inserite in un accordo commerciale. Protegge i nostri settori economici più essenziali, tra cui l’agricoltura e l’alimentazione. Tutela i nostri consumatori applicando norme rigorose e dà la priorità alla protezione del nostro pianeta e dei suoi polmoni verdi. Oggi possiamo affermare con fiducia che si tratta di un accordo migliore per i cittadini europei”, aggiunge. Secondo von der Leyen “questo nuovo partenariato giunge in un momento cruciale per l’Europa. L’Unione europea e il Mercosur creeranno un mercato di 700 milioni di persone. Tale mercato apporterà benefici immediati in primo luogo alle decine di migliaia di imprese europee che già commerciano con l’America latina. L’accordo eliminerà quasi tutti i dazi su tutti i prodotti e ciò permetterà agli esportatori dell’Ue di risparmiare fino a 4 miliardi all’anno. E aprirà agli esportatori europei questo mercato dinamico. Si tratta anche dell’accordo più completo mai negoziato per la protezione degli alimenti e delle bevande europei. Ad esempio, nei supermercati del Mercosur non saranno più venduti ‘formaggi di tipo parmigianò, ma solo l’originale made in Italy”. La presidente assicura poi che “la Commissione europea monitorerà da vicino gli sviluppi del mercato a seguito dell’attuazione dell’accordo, soprattutto nel settore agricolo” e “l’accordo rappresenta anche una buona notizia per le industrie europee che dipendono da materie prime provenienti dall’estero”. Ma “questo nuovo accordo è anche una necessità geopolitica. I partenariati commerciali sono un modo per costruire e rafforzare comunità di valori condivisi. Ecco perchè oggi è una buona giornata per l’Europa e il Mercosur. Una generazione di leader ha dedicato anni per conseguire un accordo alle migliori condizioni per l’Europa. E’ giunto il momento per le generazioni future di trarne beneficio. Questo è il modo in cui agiamo per conseguire il nostro obiettivo comune di rafforzare la competitività dell’Europa”, conclude von der Leyen.

